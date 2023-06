Babynieuws: Giel Beelen en vriendin verwachten eerste kindje

Floor en Giel zijn op wereldreis samen en vertellen hun volgers met een romantisch filmpje bij zonsondergang dat er nóg iemand mee is op deze reis. “De afgelopen maanden hebben wij heerlijk in onze bubbel geleefd, samen met onze nieuwe reisgenoot. Dat was echt zo bijzonder en waardevol.”

Op de helft

Giel geeft aan dat hij vindt dat de tijd voorbij vliegt, Floor is namelijk alweer 20 weken zwanger. “Floor voelt zich gelukkig goed en we hebben onze reis aangepast om optimaal te kunnen genieten van de zwangerschap én ons breekjaar”, zo schrijft de radio-dj bij zijn post.

Wereldreis

Op dit moment is Giel gestopt met radio maken om de wereld rond te reizen. “We kunnen niet wachten om onze baby straks te laten zien hoe mooi de wereld is.” Het avontuur sluit aan waar hij het in zijn podcast KUKURU vaak over heeft. “Wie ben je in essentie? Wie ben je zonder je werk, of zelfs zonder je naam? Wie ben ik zonder het mannetje van de radio te zijn?” En dan ook nog een baby op komst. Een heel bijzonder jaar voor Giel en zijn vriendin Floor.

Bron: Instagram