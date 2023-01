Babynieuws: Giel de Winter is vader geworden van tweede kindje

Het is een meisje en ze heeft de naam Romy Mia de Winter gekregen!

Dochter voor Giel de Winter

‘Lieve mensen! Afgelopen nacht om 5:17 uur is onze prachtige dochter Romy Mia de Winter geboren’, laat Giel weten bij het schattige kiekje. ‘Onbeschrijfelijk trots en tranen van geluk, dit gevoel is met geen pen te beschrijven. Dochter Romy en moeder (wat een powervrouw) maken het goed.’

Zoontje Fedde

Giel en zijn vriendin hebben samen al zoontje Fedde. Hij werd in 2020 geboren en is nu 2,5 jaar. Het jongetje heeft de kleine Romy al ontmoet. ‘Die blik van Fedde toen hij zijn zusje voor het eerst zag was te ontroerend. Deze papa zit voorlopig in alle rust even op een roze wolk’, aldus de trotse vader.

Felicitaties

De felicitaties stromen binnen, ook vanuit bekend Nederland. Zo schrijft Bas Smit: ‘Geweldig! Heerlijk genieten met elkaar!’ en laat Wendy van Dijk weten: ‘Aaaaaaah zo lief! Gefeliciteerd met dit prachtige meisje.’ En ook Jan Versteegh, Britt Dekker en Quinty Trustfull feliciteren het gezin.

Giel de Winter

Giel de Winter werd bekend door het YouTube-kanaal StukTV en is inmiddels met het programma Jachtseizoen op televisie te zien. Daarnaast was hij te zien in populaire programma’s als Het perfecte plaatje, Weet ik veel en De verraders.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Giel de Winter | StukTV (@giel) op 26 Jan 2023 om 5:19 PST

In het tweede seizoen van de LibelleTV-serie ‘De Ballen’ raadt ons gloednieuwe mannenpanel, bestaande uit onder andere Boer Ayoub, rapper Sjaak, presentator en illusionist Steven Kazan en acteur Tarikh Janssen, typische vrouwenproducten. In deze aflevering krijgen ze een anti-cellulite apparaat onder ogen. En wat ze daar allemaal van maken...

Bron: Instagram