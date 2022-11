Babynieuws: handbalster Tess Wester (29) is moeder geworden

Op 18 november kwam hun dochtertje ter wereld. Tess deelt twee lieve foto’s op Instagram en maakt meteen de naam van de kleine meid bekend.

Tess Wester is moeder geworden

‘Op 18 november zijn wij de meest trotse papa en mama geworden. Welkom, lieve Flo Lieder’, schrijft Tess op Instagram. Daarmee maakte ze meteen de naam van de kleine meid bekend. Tess deelt een foto waarop we het kersverse gezin in het ziekenhuis zien en een kiekje van de kleine Flo zelf.

Trouwerij

Tess en haar man zijn afgelopen zomer getrouwd. Eigenlijk zou de bruiloft er eerder van komen, maar deze moest worden uitgesteld vanwege corona. In 2019 zijn ze verloofd op kerstavond. Dat zag er zó uit.

Sportief koppel

Tess Wester is keepster van het Nederlandse handbalteam. Haar man Mark Lieder is voetballer en speelt sinds dit jaar voor FC Emmen. Helaas is de aanvaller momenteel geblesseerd, hij heeft een gescheurde kruisband.

