Babynieuws: het tweede kindje van musicalster Tommie Christiaan is geboren

Samen hebben ze al een zoontje, Bodi. Hij is nu grote broer geworden!

Tommie Christiaan opnieuw vader geworden

Bodi heeft een zusje gekregen! Tommie en Jamie laten op Instagram weten: “Welkom lief zusje Eli. Gistermiddag op 10 januari is ze geboren.” Jamie is thuis in bad bevallen, net als destijds bij de geboorte van Bodi. “En deze keer met haar tantes in ons bijzijn”, vertelt het stel.

Broer en zus

Ze vertellen ook over de eerste ontmoeting tussen broer en zus: “Bodi was een middagdutje aan het doen en op het moment dat Eli geboren werd, werd hij wakker. Nog helemaal in de slaapkreukel met zijn slaapzak aan wees hij naar haar en zei hij: ‘Baby’! Ja Bodi, je zusje is geboren. Je hebt er een nieuwe taak bij.” Lief!

Gezin

Voluit heet het meisje Eli Joy Venneker. Zoontje Bodi werd geboren in maart 2021. Het stel heeft nu twee kinderen onder de twee jaar. Uit een eerdere relatie heeft Tommie ook nog dochter Lily. Afgelopen zomer gaven Tommie en Jamie elkaar het jawoord. In juni 2021 vroeg Tommie haar ten huwelijk.

Bron: Instagram