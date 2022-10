Babynieuws: Lola Brood is zwanger van haar eerste kindje

Op Instagram deelt ze een prachtige foto van haar babybuik.

Lola Brood is zwanger

Aan Telegraaf vertelt Lola dat het haar ultieme wens was om zwanger te worden: “Sinds enige tijd heb ik een lieve vriend en we zijn enorm blij dat ik nu zwanger ben. Je kunt wel blijven uitstellen tot dat je alles op orde hebt, maar dat duurde ons te lang. Dus, huppakee, toen moest het maar gebeuren. Ik was heel snel zwanger.”

Uitgerekende datum

Ze laat weten: “Rond 14 december ben ik uitgerekend, maar aangezien de baby behoorlijk groeit, verwacht ik dat het eerder komt. We weten inmiddels dat het een meisje wordt. De naam verklappen we pas als ze geboren is.”

Appelsap in plaats van wijn

Lola moest haar leefstijl wel aanpassen sinds ze zwanger is: “Het was wel even wennen toen ik zwanger raakte. Ik was altijd een fanatieke feestganger en bezocht veel festivals. Dat zal straks allemaal anders zijn als de baby er is. Dan gaat het moederschap voor. Afgelopen zomer dronk ik op de feestterreinen appelsap in plaats van wijn. Tja, dat moet je dan wel laten staan, maar ik ben dolgelukkig dat ik moeder word.”

Herman Brood

Lola mist haar vader, Herman Brood, nog altijd en weet dat hij haar zwangerschap ontzettend mooi had gevonden: “In de babykamer komt een mooi portret van mijn vader te hangen. Ik mis hem nog iedere dag, maar bij zo’n emotionele gebeurtenis, is het gemis nóg groter. Als hij nog zou hebben geleefd, had hij ook kunnen genieten van mijn zwangerschap. Daarom zal het meisje later ook kennis maken met haar opa die een hart van goud had. Juist mijn vader was altijd dol op kinderen.”

Leukste opa van de wereld

“Mijn vader zou de leukste opa van de wereld zijn geweest. Wat zou hij gelukkig zijn geweest om zijn kleinkind vast te houden. Hij zou door het dolle heen zijn geweest en veel tijd aan haar hebben besteed.”

Bron: Telegraaf