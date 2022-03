Babynieuws: ‘MAFS'-Chantal wordt voor het eerst oma

Haar dochter is namelijk in verwachting.

In de zevende hemel

“Mijn mooiste wens komt uit: ik word oma”, vertelt de oud-deelneemster aan RTL Boulevard. “Mijn dochter Lorena wordt mama. We zijn zo gelukkig. Met Lorena gaat het heel goed, ze is niet ziek en ziet er heel goed uit.”

Chantal kan haar geluk niet op. “Dit is het mooiste wat mij gegeven kon worden, een kleinkind. Ik ben in de zevende hemel.” Ze is ook erg blij dat haar eigen moeder dit ook nog mag meemaken. “Ze hoopt nog lang deel uit te kunnen maken van dit nieuwe leven.”

Pittige periode

Chantal deed in 2020 mee aan het populaire progamma Married at first sight. Eerder deed ze al een boekje open over hoe die periode voor har was geweest. Chantal en Henk, die door kijkers ook wel Henkie en Wenkie werden genoemd, waren in het programma vaker ruziënd te zien dan als een gelukkig getrouwd stel. Chantal heeft toen blijkbaar vreselijke reacties gekregen.

Bron: RTL Boulevard