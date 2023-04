Babynieuws! Monique Smit is zwanger van haar derde kindje

Samen met haar man Martijn heeft Monique al twee zoons. Nu komt daar een derde kindje bij.

Monique Smit zwanger

De 33-jarige zangeres en presentatrice maakt het vrolijke nieuws bekend met een Instagram-post. Bij een lieve foto op het strand schrijft ze het volgende onderschrift: “Een kusje voor een broertje of zusje”. Wat het geslacht van de baby wordt, weten de toekomstige ouders van een derde kindje dus nog niet.

Volgens RTL Boulevard kwam de zwangerschap als een welkome verrassing: in de uitzending van vanavond spreekt het programma haar erover.

Trots op haar gezin

In corona-tijd sprak Libelle met Monique en beantwoordde de zangeres twintig prangende vragen. Uit haar antwoorden bleek maar één ding: het meest trots is ze op haar kinderen en gezin. De toekomstige baby wordt dus in een liefdevolle wieg geboren. Het hele interview met Monique lees je hier.

Bron: Instagram