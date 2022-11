Babynieuws: Oranje-speler Stefan de Vrij wordt vader

Zijn vriendin Doina Turcanu deelt een prachtige foto vanaf de tribune. Hierop is haar babybuik al goed te zien.

Stefan de Vrij wordt vader

Stefan zit momenteel niet alleen op een roze wolk omdat Nederland door is naar de achtste finale, maar ook omdat er een kleine spruit onderweg is! ‘All together forward’, schrijft Doina op Instagram. De felicitaties stromen binnen. Stefan heeft het nieuws zelf nog niet op Instagram gedeeld.

Relatie

Stefan leerde de Moldavische Doina kennen in Italië. Stefan speelde toen bij Lazio in Rome. Doina is model en heeft ook haar eigen interieurlabel. Inmiddels speelt Stefan bij Inter Milan en wonen ze samen in Milaan. Voor Doina had Stefan een relatie met Marloes Buitelaar, dat liep na zes jaar stuk.

WK

Momenteel zijn Stefan en Doina samen in Qatar. Het klopt dat je Stefan nog niet zoveel voorbij hebt zien komen dit WK. Hij wordt namelijk voorlopig nog op de bank gehouden door bondscoach Louis van Gaal. De Ligt en Timber spelen op zijn positie.

