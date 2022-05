'Een huis vol' Beeld NPO

Babynieuws: Papa Jay uit ‘Een huis vol’ is opnieuw vader geworden

Weet je nog? Die lieverd uit Een huis vol, die het hart van tv-kijkend Nederland wist te veroveren? Papa Jay is opnieuw vader geworden. Via Instagram laat hij weten dat zijn vrouw is bevallen van een dochter.