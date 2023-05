Babynieuws: Pip Pellens in verwachting van haar eerste kindje

Geen uitbundige aankondiging voor Pip en Pim, maar wel een kleine video waar de liefde vanaf straalt. Onder de video kondigen ze het nieuws van hun zwangerschap aan.

Pip Pellens zwanger

“Ohja, we zijn ook al een tijd bezig met een nieuw projectje. Over een paar maanden zijn we niet meer met z’n tweetjes,” lezen we op de Instagram van de actrice. Op de video staan de twee in een park en is onder Pips groene jurk al een duidelijke babybuik zichtbaar.

Het is het eerste kindje van het stel. Wanneer de baby wordt verwacht is nog niet bekend en hetzelfde geldt voor het geslacht. Voor nu kunnen Pip en Pim in elk geval genieten van heel veel felicitaties, want die stromen door zowel bekend als onbekend Nederland binnen. Onder anderen Chantal Janzen, Kirsten Schilder en Quinty Trustfull wensen de toekomstige ouders veel geluk.

