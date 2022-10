Babynieuws: Shary-An is bevallen van een dochtertje

Op 9 oktober is hun dochtertje Claes geboren.

Shary-An bevallen van dochtertje

“Wij zijn zo blij dat jij er bent lieve Claes. Je doet het geweldig en je zus is zo lief voor je! 9-10-2022 is onze kleine meid geboren en we genieten van elk moment met elkaar in ons meidenhuis”, schrijven de twee op Instagram. Ze delen twee lieve foto’s waar hun gezin stralend op staat.

Felicitaties

Het stel ontvangt een boel felicitaties, ook vanuit bekend Nederland. Zo schrijft Eva Jinek: “Gefeliciteerd wat een feest!” en laat Claudia de Breij weten: “Jaaaaa Claes is erbij”. Ook Monique Westenberg, Jet van Nieuwkerk en Rocky Hehakaija feliciteren het stel.

Eerste kindje

Shary-An en Nena hadden al een dochtertje samen. In 2021 werd Billie geboren. Nena was toen zwanger en nu was Shary-An aan de beurt. De twee zijn al zeven jaar samen en leerden elkaar kennen in een restaurant waar ze allebei werkten.

Verloving

Sinds 2019 zijn de twee verloofd, maar van een trouwerij is het nog niet gekomen. Eerder liet Shary-An weten dat ze eerst weer een beetje in shape wil zijn na de bevalling, voordat de bruiloft ervan komt.

