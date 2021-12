Let op: dit artikel kan spoilers bevatten.

Jamai Loman

Daar is-ie dan: de winnaar van The Masked Singer. Het is de tweede keer dat Jamai Loman een zangprogramma wint en wat deed hij dat weer fantastisch. Op zijn Instagram showt hij trots zijn award.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Jamai (@jamailoman) op 18 Dec 2021 om 4:39 PST

Emma Heesters

Emma Heesters wist de kijkers wekenlang te betoveren met haar stem. Maar het avontuur was voor haar niet alleen heel leuk, maar ook heel ingewikkeld. “Sorry iedereen waar ik tegen heb moeten liegen", schrijft ze op Instagram.

Xander de Buisonjé

“Haaaaaaiiii", opent Xander de Buisonjé gepast zijn Instagrambericht. Hij mist het spektakel, en vooral zijn slippers, nú al. En met hem waarschijnlijk vele kijkers. Niet getreurd: hij trakteert ons nog even op wat fijne backstage beelden.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Xander de Buisonjé (@xdebuisonje) op 18 Dec 2021 om 4:39 PST

Tygo Gernandt

Met live commentaar bekijkt Tygo Gernandt zijn onthulling terug. En wat was dat een spanennde. Werkelijk niemand had door dat hij in het pak zat. Maar wat blijkt Tygo een fenomenale zanger te zijn. “Ik hoop nog veel meer voor jullie te gaan zingen", zegt hij zijn volgers. Hij heeft het zelfs over een cd uitbrengen.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door TYGO GERNANDT (@tygo_gernandt) op 18 Dec 2021 om 4:39 PST

Edwin Evers

Edwin Evers ligt al even uit het programma, maar blikte onlangs ook terug op zijn avontuur. Voor hem waren het vermoeiende weken zo te zien.Maar dat kan ook niet anders, als je continu zo zuiver de longen uit je lijf zingt.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Edwin Evers Band (@edwineversband) op 18 Dec 2021 om 4:40 PST

Nicolette Kluijver

Nicolette Kluijver zag er fantastisch uit in haar pak. Ook haar spetterende dansmoves maakten haar optredens leuk. Maar dat ging allemaal maar nét goed, zien we in deze backstage beelden.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 18 Dec 2021 om 4:40 PST

René van Kooten

René van Kooten was de fenomenale zanger onder het faraopak. Niet alleen de kijkers hebben genoten van zijn deelname aan het programma. Maar René zelf ook. “Het was een eer en een ongelooflijk feest", schrijft René.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Rene van Kooten (@renevankooten) op 18 Dec 2021 om 4:40 PST

Daphne Deckers

Daphne is al even uit het programma en ook zij blikte even geleden terug op haar avontuur. Zij noemt het ‘een van de allerleukste dingen’ die ze dit jaar heeft mogen doen.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Daphne Deckers (@daphne_deckers) op 18 Dec 2021 om 4:41 PST

Karin Bloemen

En ook het lieveheersbeestje heeft genoten van haar deelname. Geniet jij dan nog maar even van deze backstage kiekjes.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Karin Bloemen (@karin_bloemen) op 18 Dec 2021 om 4:41 PST

Isa Hoes

Isa Hoes lag al even uit het programma, maar verzekert haar volgers één ding. Met de hashtag ‘#maarikblijfzingen’ maakt zij duidelijk dat haar zangavontuur niet stopt.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Isa Hoes (@isahoes) op 18 Dec 2021 om 4:41 PST

Luuk Ikink

De alien van het stel blikt terug op alles wat bij het programma kwam kijken. Vooral de danslessen - of, nouja, dáns...- bewegingsaanwijzingen bevielen hem goed!

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Luuk Ikink (@luukikink) op 18 Dec 2021 om 4:41 PST

Anita Witzier

En tot slot blikte Anita Witzier met deze video terug op het moment dat de zwanenhals af mocht en zij zich kon onthullen. “Een heerlijk moment”, noemt ze het.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Anita Witzier (@anitawitzier) op 18 Dec 2021 om 4:41 PST

Bron: Instagram.