Bakkers klaar? Dít zijn de tien kandidaten van het nieuwe seizoen ‘Heel Holland bakt’

Amel, Ben, Erna, Fons, Geraldine, Ingrid, Jan, Mercedes, Sander en Zineb zijn de gelukkigen! Zij gaan de strijd aan om de beste thuisbakker te worden.

Kandidaten van ‘Heel Holland bakt’

Het is een gevarieerd en bijzonder gezelschap. Omroep MAX vertelt ons al wat leuke weetjes over de kandidaten. Zo woont Fons, de benjamin van de groep, nog thuis bij zijn ouders, komt de bakliefde van Amel van het bakken tijdens het Suikerfeest en was Ingrid vorig jaar al van plan om mee te doen, maar was ze ziek tijdens de audities.

Eerste aflevering

De eerste aflevering belooft gelijk een grote uitdaging te worden voor de tien kersverse kandidaten. Onder toeziend oog van presentator André van Duin en juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven moeten zij de Heel Holland bakt-leadertaart gaan maken. Daarnaast moet er als spektakelstuk een baksel in teken van het 10-jarig bestaat mét 3D-elementen komen én maken ze de favoriete appelkoek van Martine Bijl, als eerbetoon aan de overleden presentatrice.

Dit zijn alle kandidaten op een rijtje:

Bron: Omroep MAX