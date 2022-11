Bakkers klaar? Op déze datum start het nieuwe seizoen van ‘Heel Holland bakt’

Tien bakkers zullen de tent induiken om juryleden Janny en Robert te overtuigen van hun baktalent. Uiteraard is presentator André van Duin ook weer van de partij!

Startdatum nieuw seizoen ‘Heel Holland bakt’

Op zondag 18 december start het nieuwe seizoen. De formule blijft hetzelfde, die is immers zeer succesvol gebleken, maar we spreken hier natuurlijk wel over een jubileumseizoen. Omroep MAX belooft dat de reeks hierom extra spectaculair zal worden. Verdere details blijven nog even geheim, net als de kandidaten.

Enthousiaste reacties

Janny en Robert hebben dit goede nieuws ook op Instagram gedeeld en daar zijn de reacties razend enthousiast. ‘Jaaa zoveel zin in’, schrijft een volger van Robert. ‘Een heerlijk vooruitzicht in meerdere opzichten’, laat een volger van Janny weten. ‘Kan bijna niet wachten.’

Musical

Wist je dat er misschien wel een Heel Holland bakt musical aankomt? In het Verenigd Koninkrijk is er namelijk al zo'n musical over hun kijkcijferhit The great British bake off. Omroep MAX kijkt nu of het een goed plan is om deze musical ook naar Nederland te halen. Of het dan zal gaan om de Engelse versie of een eigen, Nederlandse variant, is nog onduidelijk.

Bron: Omroep MAX