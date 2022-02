Bij een warme foto van de twee vrienden.

Willibrord Frequin over euthanasie

Willibrord vertelde in de talkshow: “Ik was mijn hele leven bang voor de dood en ik was het niet meer tot ik er nu vlak voor sta. Ik denk eventueel aan euthanasie. Ja, dat schuif je dan toch een beetje voor je uit. Het is natuurlijk iets heel vreemds.”

Mooie woorden van Barrie Stevens

Barrie betuigt zijn steun op Instagram. Hij deelt een foto van hem samen met Willibrord. Hij schrijft erbij: “Lieve mensen. Vandaag even een foto die heel bijzonder is voor mij. Met Willibrord (en Gerard en Peter natuurlijk) mochten we 2 seizoenen maken van Beter laat dan nooit. Het programma voelde als een soort kado. Buiten de mooie reizen en prachtige ervaringen heb ik er hele lieve vrienden aan overgehouden. Zoals Willibrord.”

‘Ik denk vaak aan hem’

Hij vervolgt: “Zijn gezondheid laat hem behoorlijk in de steek, en ik denk vaak aan hem. Deze foto is daarom heel bijzonder voor mij en koester ik enorm.”

Bron: Instagram