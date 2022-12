Barrie Stevens is weer verliefd: “Ik heb in Turkije een leuk iemand ontmoet”

Danser en choreograaf Barrie Stevens ontmoette de man in Turkije. Helaas is niet alles rozengeur en maneschijn. Hij wil zijn nieuwe liefde graag naar Nederland halen, maar dat is qua visa nogal een gedoe.

Barrie Stevens over nieuwe liefde

“Ik ben nu een paar keer naar Turkije geweest, daar heb ik een heel leuk iemand ontmoet”, vertelt Barrie over zijn nieuwe vlam. “Ik heb gezegd: kom alsjeblieft een tijdje naar Amsterdam, dan gaan we kijken of het gaat klikken en gaat lukken. Maar hij moet een visum hebben. En Turkije is zo ingewikkeld qua visa.”

Liefdesleven

De nu 78-jarige Barrie heeft een turbulent liefdesleven achter de rug. Zijn eerste liefde Alan verruilde hem voor een vrouw. Daarna had hij bijna twee decennia lang een relatie met acteur Leen Jongewaard (Ja zuster, nee zuster, ’t Schaep met de 5 pooten). De relatie ging uit in de jaren tachtig. Leen Jongewaard overleed in 1996.

Lastige zoektocht

Barrie stond al langer open voor een nieuwe liefde, maar dat was niet makkelijk: “Wat je allemaal niet moet doen om überhaupt een mogelijkheid te creëren.”

Leeftijd

Een paar maanden geleden liet hij nog in een interview met Trouw weten dat hij vooral op jonge mannen valt: “Jongens van 30, 35 zijn zo levenslustig, zo erotisch, zo seksueel aantrekkelijk. Ik weet ook wel dat het bijna niet kan, wat ik wil. Omdat ik ook wel weet dat ik voor mezelf een intens verdriet veroorzaak, omdat zo’n jongen uiteindelijk misschien wel denkt: ik wil beter. Ik wil iets anders. Daar bescherm ik mezelf dus tegen”, zei hij openhartig. Hoe oud zijn nieuwe liefde is, is onbekend.

Actrice Hadewych Minis (45) was aanwezig op de rode loper van de film ‘Stromboli’. Libelle TV vroeg haar naar haar 10 favorieten. Wat is bijvoorbeeld haar favoriete kerstlied? En haar favoriete manier om te ontspannen?

Bron: NPO Radio 1