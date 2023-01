‘Bartje’-acteur Jan Krol op 60-jarige leeftijd overleden

Dat meldt RTV Drenthe.

Bartje Bartels

Krol werd in de jaren zeventig bekend dankzij zijn rol van Bartje Bartels in de tv-serie Bartje. Hij overleed zondagavond in een hospice na een kort ziekbed. De acteur wordt in besloten kring begraven. De familie vraagt daarbij om privacy in deze moeilijke tijd.

Bronzen beeld

De serie Bartje is gebaseerd op het boek van Anne de Vries. Het verhaal speelt zich in 1922 af in Drenthe. Vandaag de dag staat er een bronzen beeld van Bartje in het Drents Museum in Assen.

Documentaire

RTV Drenthe zond eind vorig jaar een documentaire uit over Bartje, ter ere van het vijftig jaar bestaan van de serie. Krol werkte mee aan die documentaire. Daarin vertelde hij wat Bartje voor hem betekent. “Het is een cadeau. En ik ben heel blij dat ik dat cadeau heb gekregen.”

Bron: RTV Drente, RTL Boulevard