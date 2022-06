Op Videoland is Stefano al te zien. Kijk je de soap op tv? Dan moet je nog een weekje wachten. Op woensdag 29 juni zie je hem op RTL 4.

Bas Muijs weer in ‘GTST’

In de aflevering is te zien hoe Stefano huize Sanders binnenwandelt en zijn oudere broer Ludo en nichtje Nina treft. Stefano is naar Meerdijk gekomen voor het huwelijk van Nina en Bing.

Opschudding

Kenners denken dat de acteur niet alleen terugkeert voor de bruiloft. Hij is namelijk ruim voor het huwelijksfeest in Meerdijk gearriveerd. Mogelijk blijft hij iets langer in de soap en gaat Stefano voor wat opschudding zorgen.

Comebacks

Bas Muijs begon in 1999 in Goede tijden, slechte tijden. In 2005 vertrok hij voor de eerste keer. Vervolgens maakte hij comebacks in 2009, 2015, 2020 en nu dus in 2022.

Drama

Bij zijn vorige comeback, in 2020, kwam hij ook naar Meerdijk voor een bruiloft. Zijn zoon Lucas trouwde met Tiffy. Stefano wist zich niet te gedragen. Hij werd vlak voor het jawoord met Tiffy in de badkamer betrapt.

Stefano zal er dit keer niet met de bruid vandoor gaan, dat is immers zijn nichtje, maar drama zit in een klein hoekje met dit personage.

Hartaanval

Bas Muijs heeft een moeilijke tijd achter de rug. Afgelopen december kreeg de acteur een hartaanval. Hij onderging een zes uur durende openhartoperatie. Aan het AD vertelde hij: “Het was een heel ernstige hartaanval, waar ik bijna dood aan ben gegaan.” Inmiddels gaat het gelukkig beter met de acteur.

Na de openhartoperatie moest acteur Bas Muijs revalideren, en dat deed hij bij zijn ouders thuis. Daar ontdekte hij wel iets heel bijzonders:

