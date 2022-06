De acteur onderging na het hartinfarct een zes uur durende operatie waarin hij vier bypasses kreeg.

Vuur en vlam

Wanneer Bas vorig jaar december midden in de nacht ineens het gevoel heeft dat zijn hart in vuur en vlam staat, weet hij gelijk dat het niet goed is.

“Het was een venijnige brand, een ongelofelijk heet vuur dat door je vel heen brandt. En het is ook een rotgevoel, want ik voelde meteen: ik ben dood aan het gaan”, vertelt hij aan Vriendin. “Ik dacht: dit is misschien de laatste keer, Bas. Ik heb heel hard gehuild.”

Huilen

De artsen konden de acteur redden, maar toch blijft de nasleep heftig. Zeven maanden na de operatie wordt Bas nog steeds overvallen door emoties. Vooral dat zijn kinderen bijna hun vader hadden verloren, doet hem pijn.

“Het zal wel gaan slijten, maar nu nog word ik daar elke keer emotioneel van”, vertelt de acteur. Bas laat dan ook regelmatig zijn tranen op de vrije loop. “Dat blijft komen. Vlak na het infarct bleef ik maar huilen. In het ziekenhuis hebben ze me alleen maar huilend gezien.”

Impact kinderen

Bas vertelt dat niet alleen hij het er moeilijk mee heeft, maar ook zijn kinderen. Zo herinnert hij zich dat zijn vierjarige zoontje Daan enorm schrok toen Bas tijdens een spelletje voor de grap neerviel. “Hij riep: ‘Papa, dat moet je niet doen. Je gaat niet echt dood.’ Het zit er bij hem nog heel sterk in dat hij bang is dat ik doodga. Dat is heftig.”

Zijn zevenjarige dochter Emma wordt soms ook nog emotioneel als ze terugdenkt aan het hartinfarct van haar vader.

Open praten

Toch vindt Bas het belangrijk om open te kunnen praten over wat hem is overkomen. “Ik vertel hoe het was in het ziekenhuis en dat ik ook bang was. Ik ga het niet verbergen, ga er niet omheen draaien. Ik kon doodgaan. Ja, dat kon. Maar ze hebben me geholpen waardoor ik nu niet meer doodga. En dan zeg ik, misschien iets verder dan ik eigenlijk mag zeggen: ‘Papa gaat nooit meer dood.’”

Rol in ‘GTST’

Gelukkig gaat het steeds beter met Bas en binnenkort maakt hij zelfs als Stefano een comeback in Goede tijden, slechte tijden. Het personage keert terug naar Meerdijk voor het huwelijk van Nina en Bing. Kenners denken echter dat de acteur niet alleen terugkeert voor de bruiloft. Mogelijk blijft hij iets langer in de soap en gaat Stefano voor wat opschudding zorgen.

Bron: Vriendin