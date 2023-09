Bastiaan Ragas belandt in het ziekenhuis na een hoge val: ‘Best wel geschrokken’

De zanger, die onder meer bekend is door zijn gouden keel en zijn rollen in verschillende films en musicals, is van een ladder gevallen en daardoor gewond geraakt.

Twee en een halve meter hoge val

‘Leentje geeft een Barbie feestje, stoere papa klimt in een hoge ladder om de feest tuinverlichting op te hangen. Ladder glijdt weg. Ik val 2.5 meter achterover op mijn rug’, begint Ragas de tekst onder zijn Instagram-post. Op het beeld in het bericht is te zien dat de zanger op een ziekenhuisbed ligt, terwijl hij wordt onderzocht door een arts.

‘Beetje best wel geschrokken’, vervolgt de zanger zijn bericht. ‘Overal schaafwonden, gecheckt, 9 hechtingen en mijn rug is blauw. Ik lig nu plat.’ Door zijn blessure moet Ragas bovendien een evenement in Leiderdorp, waar hij vandaag bij zou zijn, missen. ‘En dat vind ik heel jammer. Die glimlach was alleen voor de foto.’

Bastiaan Ragas in ‘DNA Singers’

Hoewel Ragas vandaag dus niet bij het evenement in Leiderdorp kan zijn, kan hij wél genieten van de vele reacties die hij online ontvangt op zijn optreden in het zangprogramma DNA singers. In de aflevering, die gisteravond werd uitgezonden, is de zanger te zien met zijn dochter Cato, die hij samen met zijn partner Tooske Ragas heeft. Samen zongen ze een prachtig duet, dat niet alleen bij veel kijkers, maar ook bij de jury van het programma in de smaak viel.

Bron: Instagram RTL Boulevard