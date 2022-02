De presentator roept het kabinet op om miljarden voor hen uit te trekken.

Positieve test

Beau deelt een foto van zichzelf waarop hij droevig uit zijn ogen kijkt. De presentator heeft corona. “Twee dagen voor het einde van de reeks van mijn talkshow, waar we sinds eind november met hart en ziel mee bezig waren”, schrijft hij. “Ik voel me overigens niet zo slecht, met dank ook aan mijn vaccinatie en booster.”

‘Ik verheug me op de vrijheid van mijn zoons’

Genoeg over Beau, want hij wil de aandacht op alle jongeren richten. De vader van vier zoons ziet van dichtbij hoe erg zij gebukt gaan onder de pandemie en meer. “Ik verheug me zo op de vrijheid en dat de overheid zich terugtrekt in haar hok. Maar ik verheug me nóg meer op de vrijheid van mijn zoons en al die jongeren die zich de afgelopen twee jaar hebben moeten opofferen voor de gezondheid van anderen”, aldus de presentator.

Verdriet en eenzaamheid

Ook Beau zag hoe het coronabeleid leidde tot ‘veel verdriet, lethargie en eenzaamheid’ onder jongeren. “In de bloei van hun leven hebben ze zo veel offers moeten maken ten behoeve van de samenleving, het is mijns inziens totaal disproportioneel”, vat hij samen. En daar mag wat tegenover staan, betoogt Beau. “Daar zou de overheid uit dankbaarheid iets voor moeten terugdoen.”

Nationale dag van de jongeren

Hij stelt voor: “Coulance voor vertraging op school of met de studie, een vrijheidsbonus van € 250, gratis ov én een nationale dag van de jongeren, met overal feesten en festivals waar iedereen onder de 27 gratis heen mag... Zoiets en meer!”

‘Lieve jongeren: dank’

Wat Beau betreft mag de overheid best een paar miljard besteden aan deze ‘coronageneratie’. “En niet aan iets nuttigs! Gewoon feesten en cadeaus en liefde en dankbaarheid. Gelukkig zijn onze jongeren sterk en veerkrachtig en als straks de lentezon schijnt, komt de zin in het leven vast weer in volle glorie terug. Namens mij, lieve jongeren: dank.”

Bron: Instagram