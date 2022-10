Beau haakt met video hilarisch in op lijm-incident: “Better safe than sorry”

Beau heeft vanavond geen zin in een soortgelijke actie en is daarom maar op pad gegaan.

Voorzorgsmaatregel

In een video is te zien dat hij naar een doe-het-zelfzaak gaat. “Ik zoek iets tegen lijm. Iets van aceton ofzo”, zo vertelt hij tegen een verkoopmedewerker. “Of een beitel. Iets om lijm op te lossen, maar ook om iets van tafel af te krijgen als daar iets op vastgelijmd staat. Ik heb vanavond weer uitzending.” De medewerker moet lachen en vertelt dat hij een video heeft gezien van het incident. Beau gaat uiteindelijk met een fles aceton weer naar huis, die hij ongetwijfeld vanavond meeneemt naar de studio.

Beau valt momenteel in voor Eva Jinek, die het coronavirus heeft. Toen hij gisteravond op haar plek zat, besloot een klimaatactivist zich vast te lijmen aan de tafel. Hoewel Beau in eerste instantie moest lachen en het hoofd koel wist te houden, vertelde hij achteraf dat hij de situatie best wel intimiderend en bedreigend vond. Hij besloot dan ook in de live-uitzending over te schakelen naar reclame. Tijdens de commercialbreak werd Jelle met tafel en al uit de studio verwijderd.

