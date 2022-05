Dat vertelt de presentator aan het AD.

Race om de ringen

Vanaf donderdag is Beau’s nieuwe programma Race om de ringen te zien. Voor de opnames was de presentator meerdere weken in Jordanië. Toen hij thuiskwam, was hij dolblij om Selly weer te zien. “Dan voel je gewoon: dit is mijn vrouw! Ik heb haar zó ontzettend gemist. De allerbelangrijkste.”

‘Cool en collected’

Op de vraag of Selly ook zo blij was, zegt Beau lachend: “Mijn vrouw is cool en collected. Dat bedoel ik niet gemeen. Wij passen echt heel goed bij elkaar.” Volgens de presentator kan Selly soms klagen als hij lang is weggeweest. “En dat mag, want dat is ook zo. Het is best een drukke tijd geweest.”

Het geheim van Beau en Selly

Met een huwelijk van 22 jaar zijn Beau en Selly een uitzondering in showbizzland. Wat is hun geheim? “We vullen elkaar ontzettend goed aan”, vertelt de presentator. “Selly is voor mij een enorm baken van rust, terwijl ik voor haar - hopelijk - interessant ben, omdat ik elke keer weer nieuwe dingen verzin.”

Bron: AD