De documentaire Het laatste interview met Peter R. is vanaf vrijdag te zien op Videoland.

Podcast

Anderhalve week voor de aanslag op Peter R. de Vries sprak de misdaadverslaggever nog met zijn goede vriend en collega Kees van der Spek. Het gesprek, dat ook met camera werd opgenomen, was oorspronkelijk bedoeld voor een podcast. Toen Kees na het overlijden van zijn collega de beelden bekeek, besloot hij er een speciale documentaire van te maken.

Ontroerende documentaire

De documentaire zit vol met nooit eerder vertoonde archiefbeelden. “Het is een prachtige documentaire”, zegt Beau in het programma. “Leuk en wrang tegelijk.” Kees vertelt dat ook Peters kinderen Royce en Kelly het een mooie documentaire vonden. Beau roept dan ook op om de uitzending zeker te kijken. “Het is ontzettend boeiend en ontroerend”, zegt de talkshowhost geëmotioneerd.

Tijl Beckand

Als Beau zijn tranen op de vrije loop laat, neemt Tijl Beckand, die ook te gast was, het woord over. “Het is zo confronterend om te zien hoe iemand die het leven en het gevaar bij de strot pakte opeens in een studio zit, alsof ie hier zo kan binnenlopen.” Als Beau zich weer een beetje weet te herpakken, bedankt hij Tijl. “Goed. Dank je wel voor deze redding”, sluit hij de aflevering af.

Wat ben je een mooi en oprecht emotioneel mens, ⁦@BeauvanED⁩ ❤️ En wat fijn dat ⁦@TijlMTBeckand⁩ je bijstond. #PeterRdeVries wordt nog dagelijks gemist door heel veel mensen. #beau ⁦@BeauRTL⁩ pic.twitter.com/EipYAMTpwq — Jozien van Akker (@Akkerjvan) 16 december 2021

Zit ook met tranen in m'n ogen na Peter R de Vries. En respect voor Tijl dat ie #beau opvangt. — Antoinet (@Aasje) 16 december 2021

Wat een prachtmens is #Beau 💕 Nooit bang om zijn emoties te laten zien. We missen hem allemaal 🖤 #Beau #Peterrdevries — Naz (@nazkhosh) 16 december 2021

