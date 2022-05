Beau van Erven Dorens komt met nieuwe trouwshow ‘Race om de ringen’ Beeld BrunoPress / ArjoFrank Fotografi

Beau van Erven Dorens komt met nieuwe trouwshow ‘Race om de ringen’

Keek jij vroeger graag naar Love letters? En is Married at first sight nu je grote favoriet? Goed nieuws: er komt weer een fijn, nieuw trouwprogramma op de buis.