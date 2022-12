Beau van Erven Dorens laat kijkers schrikken door bizar eetgedrag

In aflevering 3 van Isola di Beau blijven actrice Hanna Verboom en journalist Olaf Koens bij Beau van Erven Dorens logeren op het pittoreske eiland Sicilië. Ze ondernemen verschillende uitjes, zo gaan ze onder andere vissen. Wanneer Beau een exemplaar aan de haak slaat, doet hij iets wat niemand verwachtte.

Tanden erin

Hij besluit de vis ter plekke te ‘fileren’ en zet vervolgens zijn tanden in het rauwe dier, terwijl de ingewanden er nog in zitten. Kijkers weten niet wat ze zien. “Ik schrik even van Beau. Ronduit smerig”, zegt een kijker op Twitter. Andere Twitteraars kunnen de actie ook niet waarderen. “Gatverdamme, zo die vis opeten zonder schoonmaken”, schrijft iemand anders.

Niet zo'n probleem

Beau zelf ziet het probleem niet zo, integendeel. “Dit ziet er zo mooi uit”, zegt hij tevreden, terwijl hij het dier opensnijdt. “Schitterend.”

Het bleef overigens niet alleen bij rauwe vis deze aflevering; ook een cactus moest eraan geloven.

Snijd Beau nu rauwe vis open en eet die zo op ? 😱🤢 #isoladibeau pic.twitter.com/SiworzpCwM — Hakuna Mabesi (@cherrymintje) 4 december 2022

Beau die rauw die ingewanden van die vis opeet. Gatverdamme. #isoladibeau — QB (@QB_tweet) 4 december 2022

Gatverdamme zo die vis opeten zonder schoonmaken #isoladibeau — Nouchke (@noes1976) 4 december 2022

Bron: Shownieuws