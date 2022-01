Linda presenteerde bij RTL het programma Weet ik veel en had dit ook graag bij Talpa willen doen. Dat ging niet door: het programma bleef bij RTL en sindsdien presenteert Beau van Erven Dorens het.

Ruzie tussen Linda en Beau

Linda en Beau werkten ooit nauw samen, bijvoorbeeld voor het programma Ik hou van Holland. Deze liefde is behoorlijk bekoeld. De presentatoren hebben namelijk al twee jaar ruzie. Beau vertelt hier nu openhartig over.

“Nooit meer gesproken”

In RTL Boulevard zegt hij: “Ik heb Linda nooit meer gesproken, sinds ik Weet ik veel heb overgenomen. Dus dat zegt wel dat het niet lekker zit.” Hij vervolgt: “Ik zie het heel simpel: ik ben presentator en ik presenteer dat programma, dat is mijn werk. Ik vind het jammer dat daar ruzie over is ontstaan.”

Linda was not amused

Linda liet in 2019 al weten dat ze not amused was over de situatie en het handelen van Beau. Bij Radio 10 zei ze destijds: “Het doet best wel pijn. Ik hoorde het via een appje van Beau en dan heb je toch iets van: ja... niet fijn!”

Pittige woorden van Beau

Beau liet toen op zijn beurt aan het AD weten: “Zij schrijft ons niet de wet voor. Het niet zo dat wij als een soort horigen moeten doen wat de familie De Mol vindt.” Ouch!

