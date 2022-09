Beau van Erven Dorens schrijft vier boeken en wil stoppen met televisie

Er breken nieuwe tijden aan voor Beau. Zo wordt het bij hem thuis steeds stiller. Drie van zijn vier zoons zijn aan het studeren en het huis uit. Ook op werkgebied is hij van plan het totaal over een andere boeg te gooien. De journalist kan het niet laten en vraagt hem of hij soms met een midlifecrisis kampt.

Beau van Erven Dorens gooit het roer om

“Nou, wees gerust, hoor. Dat is het niet. Ik wil veel en ben daarin verwend, want ik mág veel doen”, reageert Beau. Wel brengt hij verdrietig nieuws. Hij vindt zichzelf een dinosaurus op de televisie en wil er niet te lang meer mee doorgaan. “Nog een jaar of drie, vier.”

Andere ambities

“Nu gaat alles goed en is alles leuk. Maar het leven is kort. Ik verheug me erop om iets anders te gaan doen. Er zijn zoveel dingen – beetje ondernemen, boeken schrijven, reizen, avonturen beleven. Ik heb wel honderd ideeën”, aldus de alleskunner.

Vier boeken

Dan het leuke nieuws: dat gaat over dat boeken schrijven. Hij werkt niet aan een biografie, dat vindt hij niks. Maar hij werkt wel aan maar liefst vier (!) andere boeken. “Een handboek voor pubers. Een handboek voor presentatoren. Een roman. Een boek over de zorg.”

Gebroken rib

Daarnaast deelt Beau pijnlijk nieuws, hij kampt met een gebroken rib. Hij noemt zichzelf ‘overgeblesseerd’. “Vorig jaar scheurde ik mijn hamstrings bij het waterskiën, nu zit ik alweer zes weken met een gebroken rib. Ik ging één keer kiten. Knak. Ach, ik ben ook te dik. Er moet gewoon drie, vier kilo af.”

Beau van Erven Dorens heeft veel gedaan voor daklozen in Amsterdam en nu ook Rotterdam. Toch heeft Beau na The Amsterdam Project nog wel eens geld gegeven aan de daklozen die hem kwamen opzoeken toen hij opnames had:

Bron: Mezza