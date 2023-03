‘Bed & breakfast’-kijkers klagen over kamerprijzen: ‘Het wordt steeds gekker’

Wie op een bijzondere locatie wil overnachten, moet blijkbaar aardig in de buidel tasten.

Bed & breakfast-prijzen

Het programma trapte af met Diana en Louise in het Zeeuwse Burgh-Haamstede. De dames runnen een tot in de nok opgeknapte b&b in het pand schuin tegenover hun lunchzaak. Voor het gewelf, een kamer die qua sfeer de grens opzoekt tussen knus en een MRI-scanner (althans, volgens deze kijker), vragen de vrouwen € 128 per nacht. De prijs van de suite bedraagt per nacht € 153.

Even verderop in de provincie, in Tholen, ontvingen Natasja en Gerard de deelnemers in hun bed & breakfast. Daar sliepen de kandidaten in een knus en warm chalet met wellness en gezellige - mits het niet regent - theetuin. De chalets kosten € 110 per nacht, inclusief ontbijt.

En dan Mechteld en Carel. Aan de rand van het centrum van Dordrecht runnen zij een b&b op een veerpont uit 1923. Een schip met geschiedenis, en dus uniek. Maar uniek betekent in dit geval ook: aan de prijs. Voor € 124 per nacht (inclusief ontbijt) kun je bij Mechteld en Carel slapen.

Kritiek

In tijden van een energiecrisis en inflatie lijken kijkers thuis toch wel een beetje te zijn geschrokken van de prijzen die ze in de aflevering voorbij zagen komen. Sommigen spreken er op Twitter schande van. ‘Jemig, € 153. Mooie kamer, maar wel duur’, schrijft iemand. ‘Kamerprijzen worden steeds gekker’, moppert een ander.

Jemig €153, mooie kamer maar wel duur. Moet toch minstens gerookte zalm bij het ontbijt zijn. #benb — Emily (@tweetsvanEem) 20 maart 2023

Wat zijn die kamers dúúr! #benb — Lucie H 🇪🇺🇦🇺💉💉💉💉💉 (@LucieLeest) 20 maart 2023

Opgebaard bij Louise en Diana voor maar €128,- #BenB #bedandbreakfast — Afke Meekma (@Meekmyday) 20 maart 2023

150 euro? #benb

dan kan je beter naar Fletcher Hotels voor 100 euro (met ontbijtje) — Jolin 👑 (@macbethertje) 20 maart 2023

Kamerprijzen worden steeds gekker. #BenB — Lydia van der Kruijt (@cathivdk) 20 maart 2023

Wat een prijzen weer, pff pak wel een tent #benb — Peet (@luap014) 20 maart 2023

Heb een oude MRI scanner op de kop getikt. Nu kan ik dus een B&B beginnen? Of heb ik nu een tunnelvisie? #benb #bedandbreakfast pic.twitter.com/kq3FOWgnMG — Tweeeety (@Tweeeety2021) 20 maart 2023

Bed & breakfast is iedere maandag om 21.30 uur te zien op NPO 1.