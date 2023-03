‘Bed & breakfast’-kijkers vallen over ‘gierige’ winnaars: “Ze winnen, maar verliezen mijn sympathie”

De manier waarop ze de winst binnenslepen, valt echter niet in goede aarde bij de kijkers.

Bed & breakfast van Elco en Arjan goed beoordeeld

Na een overnachting bij Tanja en Jan in een voormalig bankgebouw, reizen de deelnemers af naar de oude paardenstal van Peter en Maureen - waar hebben we dat eerder gezien? - om vervolgens bij Elco en Arjan neer te strijken. De overnachting bevalt de kandidaten goed, waardoor de heren meer dan de vraagprijs ontvangen voor hun verblijf. De ideale startpositie om er met de winst vandoor te gaan. Dat snappen zij als geen ander.

Tactiek

Elco en Arjan hanteren echter een andere tactiek. Zij hebben niet meer dan de vraagprijs over voor hun logeerpartij bij Tanja en Jan. “We denken dat jullie het (de vraagprijs, red.) goed hebben ingeschat”, luidt de verklaring.

Hetzelfde geldt voor hun overnachting in de oude paardenstal. Wederom geven de mannen precies de vraagprijs, terwijl de andere B&B-eigenaren het bedrag naar boven afronden of € 10 meer geven. Daar win je geen zieltjes mee.

Reactie

“We gingen voor de winst”, zeggen de mannen nog net niet in koor. “Dat hebben we toch even gefixt.” Is daar iets mis mee, zou je misschien denken. Voor de kijkers van Bed & breakfast wel, ja. Met zuunig gedrag win je misschien het programma, maar niet het hart en die felbegeerde boekingen van de mensen thuis als je hun kritiek op Twitter mag geloven.

‘Elco en Arjan winnen maar mooi door de anderen lekker weinig te geven!’ klinkt het sarcastisch. ‘Ze winnen, maar verliezen mijn sympathie’, tikt een kijker. ‘Altijd meer betalen dan de vraagprijs en je zit vol, want je wint de sympathie van de kijker’, tipt een ander.

Weer zo'n stel mannen die zelf geen cent extra betalen en met de winst ervan door gaan. Komt zo onsympathiek over #BenB — Naat (@NathalieMontfo7) 6 maart 2023

#benb ja zo kan ik ook winnen, die 2 geven niks extra's.. gierige gasten🤨🤨 — Elvis (@whenlovecomes2) 6 maart 2023

We speelden om te winnen. Da’s duidelijk. #benb — Ekosonic is er weer (@Ekosonic) 6 maart 2023

Elco en Arjan winnen maar mooi door de anderen lekker weinig te geven! Hoeraa! #benb — WilletjesWorld (@WilletjesWorld) 6 maart 2023

We gingen voor de winst dus daarom gaven we de anderen precies de vraagprijs #benb — Danny 🧚🏻‍♀️ (@dannylangendijk) 6 maart 2023

#benb altijd meer betalen dan de vraagprijs en je zit vol want je wint de sympathie van de kijker. — Edwin Huijsers (@schipper19) 6 maart 2023

Elco en Arjan zijn dan wel de winnaars, maar als gasten een beetje gierig. Telkens precies de vraagprijs 😞 #BenB — Iris (@Iris00010) 6 maart 2023

Bed & breakfast is iedere maandag om 21.30 uur te zien op NPO 1. Aflevering gemist? Kijk het hier terug.