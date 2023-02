Bekend dankzij hun beroemde vader of moeder: dít zijn de Nederlandse nepo-baby’s

Nepotisme betekent ook wel ‘begunstigen’ en wordt gebruikt om het systeem te beschrijven van mensen die vanwege contacten (familiebanden of een invloedrijke vriendenkring) een voet tussen de deur krijgen en daardoor een stap voor hebben op anderen. Onlangs schreef Madeleijn van den Nieuwenhuizen in het NRC een column over nepotisme in de Nederlandse mediawereld.

Nederlandse nepo-baby’s

Nepotisme betekent natuurlijk niet dat de zonen en dochters van bekende mensen ongetalenteerd zijn of zelf niet hard werken. Wel is het zo dat ze simpelweg toegang hebben tot bepaalde rollen en functies, omdat hun ouder(s) bijvoorbeeld weten wie ze moeten bellen of contactgegevens hebben. Iets wat je als niet-nepo helemaal zelf mag uitzoeken. Ook heeft een goed woordje uit een beroemde mond nu eenmaal positieve invloed op de kansen van hun kroost. Hieronder een overzicht van de bekendste Nederlandse nepo-baby’s.

Noa Vahle

Als je moeder Linda de Mol is, heb je toegang tot de machtigste mensen in de Nederlandse mediawereld - of je nu wilt of niet. Noa Vahle (23) wil sportjournalist te worden en kreeg op jonge leeftijd dan ook grote kansen in de mediawereld. Kansen waarover leeftijdsgenoten alleen maar kunnen dromen. Ze begon haar carrière als junior producer bij BNNVARA en kreeg in 2021 een eigen sportrubriek bij HLF8, het programma dat destijds werd gepresenteerd door haar neef Johnny de Mol, de zoon van John de Mol jr, die, net als zijn zus Linda de Mol, zelf ook een nepo-baby is. Linda en Johns vader, John de Mol senior, was namelijk een bekende Nederlandse zanger. Linda zong als jong meisje op tv in AVRO’s kinderkoor en was daarna te zien in verschillende tv-programma’s. Inmiddels kunnen we haar niet meer wegdenken van de buis.

Sportverslaggever Noa Vahle draagt OneLove-band in Qatar. Ze is de dochter van Linda de Mol. Beeld Talpa/De Oranjewinter

Lola en Holly Mae Brood

Modeontwerpster en kunstenares Lola Brood is de dochter van Herman Brood, een van Nederlands bekendste zangers, kunstschilders en auteurs van de afgelopen eeuw. Zusje Holly Mae Brood is inmiddels ook een bekende Nederlander. Ze brak door vanwege haar deelname aan Holland’s next top model in 2014, maar is nu vooral bekend als actrice in allerlei grote films en presentatrice van programma’s als Love island.

Holly Mae (midden) en Lola (rechts) Brood met hun moeder Xandra Brood. Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Bo Maerten

Actrice Bo Maerten ken je van onder andere Feuten, Celblok H, Meiden van de Herengracht, Flikken Maastricht en GTST, maar haar vader is óók bekend. Hij is namelijk acteur Hugo Maerten, die je kent van onder andere Baantjer, Shouf shouf!, Ernstige delicten, Spoorloos verdwenen en Schemer.

Actrice Bo Maerten is de dochter van Hugo Maerten. Beeld Brunopress

André en Roxeanne Hazes

Nederlands’ meest bekende nepo-baby’s zijn misschien wel André en Roxeanne Hazes. Hun vader was zanglegende André Hazes senior. Hoewel hij op 53-jarige leeftijd overleed, verkenden zijn twee kinderen al vroeg het vak van het Nederlandse lied. André en Roxeanne hebben een enorme naamsbekendheid in Nederland en staan tot de dag van vandaag op menig voorpagina. Beiden zijn actief in de muziek- en mediawereld.

André en Roxeanne Hazes zijn misschien wel de bekendste Nederlandse nepo-baby's. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Eloise van Oranje

Als er iemand afgelopen jaren naam maakte in de mediawereld is het wel gravin Eloise van Oranje. De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien en het eerste kleinkind van prinses Beatrix. Amalia, Alexia en Ariane zijn haar nichtjes. Toen Eloise actief werd op social media trok ze meteen veel aandacht vanwege haar koninklijke achtergrond. De gravinfluencer bouwde snel een groot bereik op, schreef een boek en doet mee aan allerlei tv-programma’s, zoals het nieuwe seizoen van Het perfecte plaatje op reis.

Eloise van Oranje kreeg vanwege haar koninklijke achtergrond snel enorme aandacht op social media. Beeld Brunopress

Dave en Donny Roelvink

De Roelvinkjes, zonen van zanger Dries Roelvink, zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse medialandschap. Dave en Donny waren voor het eerst te zien in de realityserie van hun vader en profiteren volop van hun naamsbekendheid. Ze doen aan de lopende band mee aan tv-programma’s. Beiden deden ook modellenwerk. Dave werd daarnaast dj en Donny is vooral bekend als influencer.

Dave (links) en Donny Roelvink werden bekende Nederlanders. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Robin Boissevain

Acteur Robin Boissevain speelde de hoofdrol in de Carry Slee-film Spijt! en in de Nederlandse Netflix-serie Ares. Zijn vader, Daniël Boissevain, maakte decennia geleden al naam als toneelspeler, acteur en zanger. Hij speelde hoofdrollen in onder meer All stars, Meiden van De Wit en Gooische vrouwen.

Robin Boissevain en zijn vader Daniël Boissevain. Beeld Arjo Frank Kievits, Brunopress

Actrice en presentatrice Holly Mae Brood maakt het een en ander mee op de set. In onderstaande video deelt ervaringen van achter de schermen.

Bron: Flair