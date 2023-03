Bekende Nederlanders reageren bedroefd op overlijden Wim de Bie: ‘Hij was legendarisch’

Acteur Kasper van Kooten, de zoon van Kees van Kooten, laat via Twitter weten te rouwen om de dood van Wim. Ook zijn zus Kim van Kooten post op Instagram een foto van de trouwdag van haar ouders. ‘There were always thee of us in this marriage (but it never felt crowded)’, schrijft ze erbij. Ze schrijft dat haar vader een beste vriend had, die hij al kende voor hij haar moeder ontmoette. ‘Een van de liefste, meest bescheiden, meest zachtaardige mensen die ik heb gekend.’ Hun vader, Kees van Kooten, reageert niet op het overlijden van zijn beste vriend en zakelijk partner. Dat laat de VPRO maandag weten.

We rouwen.🖤 Rust zacht lieve Wim. #geencommentaar pic.twitter.com/PaKEST7QEl — Kasper van Kooten (@KaspervanKooten) 27 maart 2023

Wim de Bie maakte een grote indruk bij veel cabaretcollega’s. Van Kooten en de Bie zijn namelijk enorm belangrijk geweest voor het cabaret. Freek de Jonge roemt naast zijn gevoel voor humor, ook zijn bescheidenheid. Ook cabaretier Jochem Myjer staat stil bij het overlijden van Wim. ‘Wat een held’, schrijft hij in zijn tweet.

Wim de Bie is overleden pic.twitter.com/jwUT2fmLQs — freek de jonge (@freekjonge) 27 maart 2023

Wat een held. ❤️😥 https://t.co/zeYOeYPfdi — Jochem Myjer (@jochemmyjer) 27 maart 2023

Wim de Bie vormde samen met Kees het decor waartegen zich mijn hele jeugd heeft afgespeeld. Hij was een deel van mijn referentiekader. Ik voel mij nu ontheemd. — Mike Boddé (@mikebodde) 27 maart 2023

Presentator Frits Spits noemt Wim ‘een groot kunstenaar’ en radio-dj Michiel Veenstra roemt zijn werk. ‘Je zal toch zo’n legendarisch oeuvre achterlaten als Wim de Bie (en Kees van Kooten)’, schrijft hij.

Zelfs in de politiek staan ze stil bij het overlijden van Wim van Kooten. Mark Rutte noemt hem visionair en Caroline van der Plas zegt verdrietig te worden door het overlijden van Wim. ‘Wat een held. En wat waren hij en Kees van Kooten hun tijd ver vooruit met Van Kooten en De Bie. Zelfs mijn kinderen vinden het nog geweldig om terug te zien.’

Je zal toch zo'n legendarisch oeuvre achterlaten als Wim de Bie (en Kees van Kooten). — Michiel Veenstra 📻 ꓘINK (@michielveenstra) 27 maart 2023

Hoor zo juist dat Wim de Bie is overleden.Een groot kunstenaar,een (taal) vernieuwer,iemand die ons met Kees van Kooten een spiegel voorhield,richtingbepalend voor mijn generatie.Ik wens iedereen die dicht bij hem stond alle mogelijke sterkte.Ik zal hem nooit vergeten — Frits Spits (@fritsspits) 27 maart 2023

Bij het verdrietige bericht van overlijden van krasse knar Wim de Bie denk ik terug aan de zondagavonden van mijn jeugd. Vaste prik: Koot en Bie met onvergetelijke types als Tedje van Es. Wim de Bie was visionair, scherp, humoristisch. Sterkte aan alle nabestaanden. — Mark Rutte (@MinPres) 27 maart 2023

Cabaretier en schrijver Wim de Bie op 83-jarige leeftijd overleden. Hier word ik verdrietig van. Wat een held. En wat waren hij en Kees van Kooten hun tijd ver vooruit met #VanKootenEnDeBie. Zelfs mijn kinderen vinden het nog geweldig om terug te zien. https://t.co/iDRTs6qzqZ — Caroline van der Plas (@lientje1967) 27 maart 2023

De VPRO schrijft over Wim: ‘Hij was een satiricus en zijn observaties waren scherp, gevat en ironisch, maar nooit cynisch of grof. Wel vooruitziend. Wat Wim de Bie voor onze omroep heeft betekend, als onderdeel van het duo Van Kooten en De Bie en als zelfstandig programmamaker, kan niet worden onderschat. Ook herdenken wij een zeer aimabele collega.’

Wim de Bie werd 85 jaar oud.

