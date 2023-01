Belgische ‘Slimste mens’-presentator Erik van Looy stelt scherpe vraag aan Maarten van Rossem: “Ben jij het zonnetje in huis?”

Beroepsbrompot Maarten van Rossem becommentarieert, zoals gewoonlijk, álles wat in de studio gebeurt. Hij vindt het deze keer niks dat er verschillende zoekmachines geraden moeten worden. “Een idiote vraag, maar goed”, reageert hij nors. Erik reageert daar scherp op: “Wat ik mij nu afvraag Maarten, dat is wel een privévraag, ben jij thuis ook zo? Of ben je daar het zonnetje?”

Een zingende Maarten

Voor Maarten is dit de uitgelezen kans om nóg cynischer te reageren. “Ik doe de voordeur open, ik sluit hem weer en ik loop zingend naar binnen.” In de studio wordt gelachen, dus het jurylid vervolgt: “Ik citeer een Frans gedicht voor mijn vrouw.” Presentator Philip springt zijn collega bij: “Hij kent heel – hoe heet die man ook alweer – uit zijn hoofd.”

Erik helpt, bedoelt hij niet Baudelaire? En dat blijkt de presentator inderdaad te bedoelen. Maar de improvisatie wordt verstoord door Maarten: “Ik weet niet of Baudelaire zo geschikt is om een vrolijke stemming te veroorzaken eerlijk gezegd.” Het is in ieder geval niet Fleurs du mal, zegt hij lollig. “Het heeft status, maar ik denk dat mijn vrouw direct in wenen zou uitbarsten.” Met welk Frans gedicht Maarten dan wél bij thuiskomst haar hart verovert blijft een raadsel.

Erik is in ieder geval een goede aanvulling op het programma. Misschien zelfs de ideale kandidaat. Hij weet veel, vertelt leuke verhalen en heeft humor. Blijft hij zitten tot de finaleweek?

Bron: Linda