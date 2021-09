Bert uit ‘B&B vol liefde’ wil voorlopig geen vrouw: “Ik zocht iemand voor de gezelligheid, geen bemoeial”

Dat laat hij weten in een interview met De Telegraaf. Daar valt te lezen dat Bert zegt: “Ik was op zoek naar een bedpartner, geen B&B-partner.” Volgens hem hebben de vrouwen die bij hem kwamen logeren in het programma én de kijkers zijn intenties op liefdesgebied namelijk totaal verkeerd begrepen.

Andere intenties

Bert vertelt: “Kijk, ik dacht: wie weet kom ik een leuke vrouw tegen via het RTL-programma. Dat is niet gelukt. De vrouwen die hier over de vloer kwamen, hadden klaarblijkelijk allemaal de intentie om samen met mij de B&B Chambres d’Hotes La Cressonne te runnen. Dat was nou net het laatste wat ik wilde.”

Geen vrouw nodig

Wat Bert dan wel wilde? Een bedpartner, als we de kop van De Telegraaf mogen geloven. Zelf zegt-ie: “Misschien is dat bij de kijkers onduidelijk overkomen. Ik had me opgegeven om een leuke vrouw te leren kennen, maar niet iemand die zich in Saint Seine met mijn B&B zou gaan bemoeien. Ik wil alléén een vrouw voor de liefde en gezelligheid. Daarom ging het ook telkens mis. Sterker nog, de kleinste dingen gingen me irriteren.” Hij vult aan: “Ik run deze toko al jaren alleen en ik heb géén vrouw nodig die zich gaat bemoeien met de bedrijfsvoering. Het was zeker niet de bedoeling om een vrouw te leren kennen die me 24/7 zou gaan helpen.”

Lompe hork

Dit was niet het enige misverstand, volgens Bert. Hij heeft begrepen dat veel kijkers hem als ‘lompe hork’ bestempelden sinds de uitzendingen. Volgens hem is het tegendeel waar: “Schei uit, zo ben ik helemaal niet. Mensen die me echt kennen, weten dat ik een alleraardigste vent ben. Gasten in mijn B&B zeggen juist het tegendeel. Bovendien kom ik in het dagelijks leven zoveel mensen tegen en er zullen er vast wel een aantal tussen zitten die mij stug vinden”, aldus Bert. “Voorlopig wil ik even geen vrouw om mij heen”, laat hij weten. “Ik heb ook geen tijd meer om nog energie in dames te steken. Ik heb het echt te druk nu.”

Bron: Telegraaf.