De zangeres maakt het nieuwsbekend met twee aandoenlijke foto’s. Op het ene kiekje is ze te zien met haar pasgeboren baby en Denzel. Op het andere plaatje staat een voetje van Nówie.

Famke & Denzel

Het is het eerste kindje voor zowel Famke als Denzel. De twee maakten in augustus vorig jaar hun relatie ‘officieel’ bekend door samen te poseren voor de Cosmopolitan. De twee bleken al een klein jaartje samen te zijn en maakten niet veel later ook bekend in verwachting te zijn. In de realityserie ‘Famke & Denzel: een nieuw begin’ op Videoland konden we de voorbereidingen van de zwangerschap stap voor stap volgen.

