Vorig jaar werd Douwe al twee keer eerder vader.

Liedje geschreven

“No one you meet has all the answers, because nothing is set in stone. When the weight of the world is on your shoulders, know that you’re not alone. Vandaag is onze zoon Elias Lieven geboren. Daarom vandaag dit speciaal voor hem geschreven liedje”, schrijft Douwe op Facebook.

Lief broertje

Begin dit jaar maakten Douwe en Anouk bekend dat ze samen hun eerste kindje verwachten. “We probeerden het bijna 3 jaar en het is bijna 5 maanden geleden dus toch gelukt. We houden in welke hoedanigheid dan ook erg van elkaar en m’n prachtige dochtertje Bobby Lou krijgt een lief broertje”, schreef Douwe destijds op Instagram.

Kinderen Douwe Bob

Bobby Lou is het dochtertje dat Douwe vorig december jaar samen met kunstenares Loes van Delft kreeg.

Naast Bobby Lou kreeg Douwe in dezelfde periode nóg een kindje bij een nog onbekende vrouw. Daarover schreef hij op social media: “In eerste instantie hadden haar moeder en ik afgesproken dat ik me op de achtergrond zou houden in haar leven, maar nu ze er is, voel ik me genoodzaakt en gedwongen daar iets over te zeggen. Ik ben nog bezig de juiste weg in dit vaderschap te vinden”, gaf hij eerlijk toe. “Wat er ook gebeurt, ook voor haar ben ik er als ze me nodig heeft.”

Bron: Facebook