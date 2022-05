Dat maakt Henny via Twitter bekend.

Henny Huisman is overgrootvader

Het is een jongetje en hij heeft de naam Michael gekregen. “We zijn overgrootouders geworden van Michael, zoon van onze kleindochter Emma en kleinzoon Maurits! Vernoemd naar Michael Jackson, is dat niet bijzonder?”, schrijft Henny.

Godsgeschenk

Henny is supertrots om overgrootvader te zijn, zo liet hij eerder aan Shownieuws weten: “Je hebt een kind en die heeft een kind en daar zit dan ook weer een kind in. Het is heel bijzonder, een godsgeschenk. Overgrootvader, ja wie kan het zeggen?”

Emma is 19

Zijn kleindochter en haar vriend zijn er vroeg bij. Zij is 19 en hij 21. Maar dat vindt Henny alleen maar leuk: “Ria en ik waren blij verrast, want ze zijn nog jong. Wij waren zelf ook 23, 24, dus we kunnen er ook niet teveel van zeggen.”

Voor elkaar geboren

Hij liet weten: “Ze hebben heel lang verkering met elkaar en het klikt enorm. Het zijn twee schatten en ze zijn echt wel een beetje voor elkaar geboren.”

Familie

Henny heeft twee dochters: Lobke en Nikki. Emma is een dochter van Nikki. In totaal heeft Henny zeven kleinkinderen.

Bron: Twitter