“Welkom lieve Mats”, schrijft Remko bij een foto van zijn kersverse gezinnetje. “Trots op m’n kanjers.”

Eerste kindje Kiki Bertens

Het koppel maakte vorig jaar oktober bekend dat ze een baby verwachten. “Grote avonturen beginnen klein”, schreef Kiki bij een strandfoto. Mats is het eerste kindje van Kiki en Remko. De twee gaven elkaar in november 2019 het jawoord en zijn al zes jaar gelukkig samen.

Stoppen met tennissen

Kiki Bertens maakte vorig jaar bekend dat ze stopt met tennissen. Eind juli speelde ze haar laatste partij. Kiki stopte niet om een bepaalde reden, maar voelde dat haar tijd als tennisser erop zat. “Niet meer die druk, elke dag het uiterste moeten vragen van jezelf, altijd pijn. Veel mensen vinden het gek dat ik me er zo goed bij voel. Maar het was nu mijn eigen keuze”, zei ze daar destijds over tegen het AD. “ Ik heb er geen traan om gelaten dat ik ben gestopt.”

