Beschuit met muisjes: Michael Boogerd vader geworden van derde kindje

“Om 14.48u is onze lieve dochter en zusje Coline geboren”, schrijft hij trots. Hij was er snel bij, want dit nieuwtje deelde hij slechts een kwartier later al op social media.

Michael Boogerd en Darya Nucci

Michael en Darya Nucci (42) leerden elkaar kennen in 2011 toen ze meededen aan de show Sterren dansen op het ijs. Enkele maanden na de overwinning kreeg het stel een relatie. Dik negen jaar geleden verwelkomden ze hun dochter Anais. Ze wonen samen in een mooie villa in Kalmthout, België.

Michael heeft al een zoon, Mikai, uit een eerdere relatie. De voormalig beroepswielrenner vertelde eerder in De Limburger dat de gezinsuitbreiding een weloverwogen beslissing was, aangezien Darya graag nog een tweede kindje wilde.

Verrijking van het leven

Om andermans meningen voor te zijn, zei hij toen ook al iets over zijn leeftijd. “Vijftig is misschien een beetje oud om nog vader te worden, maar na lang nadenken kwam ik tot de conclusie dat ik dit mijn vriendin niet wil onthouden”, vertelt Boogerd. “Ik wil haar geven wat ze graag wil. En een kind brengt natuurlijk ook iets extra’s. Het is een verrijking van het leven.”

Om 14.48u is onze lieve dochter en zusje Coline geboren🥰🥰 — Michael Boogerd (@BoogerdLive) 2 september 2022

