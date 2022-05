Beschuit met muisjes: tweede kindje Bibi Breijman en Waylon is geboren

Het kleine mannetje heeft de naam Chester gekregen.

Vlinders

Op Instagram deelt Bibi een heleboel foto’s van de bevalling en hun pasgeboren zoontje. “Deze week was magisch. Chester heeft plaats gemaakt voor vlinders in m’n buik”, schrijft ze bij de kiekjes. Ook Waylon heeft het heuglijke nieuws gedeeld op social media. Hij schrijft: “Daar ben je dan! Er wordt eindeloos van je gehouden kleine man… Chester Bijkerk 23-05-2022."

Bibi en Waylon

Waylon en Bibi leerden elkaar in 2017 kennen tijdens de opnames van het RTL-programma It Takes Two. Bibi en Waylon hebben samen al een dochter, Teddy (3). Uit een eerdere relatie heeft Waylon een zoon: Dylan Bijkerk. Hij is inmiddels 20 jaar.

Heftige zwangerschap

Bibi heeft een pittige zwangerschap achter de rug. Net als tijdens haar eerste zwangerschap had ze weer last van hyperemesis gravidarum, oftewel extreme misselijkheid. Hier krijgt ongeveer 2% van de zwangere vrouwen mee te maken. Bij Bibi was de misselijkheid zo heftig dat ze er zelfs voor op werd genomen in het ziekenhuis. Eerder liet Waylon daarover weten: “Thuis is alles goed, maar het is vrij heftig. Bibi heeft last van HG, dit is 24/7 alleen maar overgeven. Niets helpt, je droogt uit, je valt af, je hebt alleen maar hoofdpijn. Ze ligt in een donkere kamer. Ze kan niets hebben, geen licht verdragen. Alles is te veel.”

Bron: Instagram