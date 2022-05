Charlotte Nijs maakte in maart, op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, op een komische manier bekend dat ze in verwachting was. Bij een foto waarop haar zwangere buik goed te zien was, schreef ze: “Ga stemmen! Ook voor toekomstige generaties. Tot over een paar maanden!”

Charlotte Nijs bevallen

Met een nieuwe foto van zichzelf achter de kinderwagen maakt Charlotte nu bekend dat ze vorige maand is bevallen van een jongetje. Cédric heet-ie, zo schrijft ze bij het kiekje. “22 april is onze Cédric geboren.”

Charlotte Nijs over haar kinderwens

Vorig jaar vertelde Charlotte in het tijdschrift LINDA nog dat ze graag een kindje wilde met haar vriend Joost. “Nu ik bekender word, vragen mensen me vaak wat ik wil gaan doen, wat mijn ambities zijn. Dan antwoord ik: ‘Ik wil heel graag moeder worden’. Daar wordt dan heel ongemakkelijk op gereageerd, je krijgt scheve gezichten”, vertelde de verslaggever, die vorig jaar meedeed aan Wie is de mol.

Gelukkig heeft ze haar eigen pad gevolgd en is haar wens in vervulling gegaan. Van harte, Charlotte.

