Beslissing over eventuele vervolging Marco Borsato waarschijnlijk volgende maand

Samen met haar partner en advocaat Geert-Jan Knoops staat ze de artiest bij.

Het kan alle kanten op

Er loopt onderzoek tegen Borsato in een zedenzaak. “We verwachten dat het Openbaar Ministerie in september een vervolgingsbeslissing gaat nemen. We hebben begrip dat het zo lang duurt. Het is namelijk geen eenvoudige zaak. Het is niet zwart-wit”, vertelt ze. Speculeren over een mogelijke uitkomst doet ze niet. Volgens haar kan het alle kanten op gaan. “Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het Openbaar Ministerie het niet aandurft en de schuldvraag overlaat aan de rechters.”

Gebrandmerkt

Het niet meer draaien van zijn muziek en de veroordeling door het publiek zonder goed onderzoek, noemt ze ‘middeleeuws’. In maart besloot het Openbaar Ministerie de zanger niet vervolgen voor grensoverschrijdend gedrag tijdens The Voice of Holland. Er was niet genoeg bewijs gevonden die de aangifte ondersteunen. Toen liet hij via zijn advocaat weten blij te zijn dat hij niet wordt vervolgd. Hij wilde er verder niets over zeggen.

Bron: RTL Boulevard