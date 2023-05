Beste vriendin blijkt stalker in ‘Zeeman Confronteert’: “Zo, die komt wel even binnen”

De dader blijkt niemand minder dan zijn beste vriendin Lonneke te zijn.

Zeeman Confronteert: Stalkers

Ton heeft de hulp van Thijs Zeeman ingeschakeld, omdat hij al jaren door een mysterieuze stalker wordt achtervolgd: “Iemand kijkt altijd over mijn schouder mee.” Het idee dat er iemand meekijkt en meeluistert is voor Ton heel beangstigend. “Ze zegt ook in berichten dat ze me in de gaten houdt.” Hij heeft geen idee wie zijn stalker zou kunnen zijn. Het enige wat hij weet, is dat het stalken begon nadat hij contact kreeg met een vrouw via een datingapp.

Meerdere slachtoffers

Zeeman start samen met zijn team een onderzoek en dan blijkt al snel dat Ton niet het enige slachtoffer is: “Mijn leven ziet eruit als een hel”, zegt Sylvia, een goede bekende van Ton. Ook zij wordt dagelijks door de stalker lastiggevallen, maar het houdt niet op bij haar. “Zelfs mijn zus kreeg een bericht.” De dochter van Sylvia werd zelfs bedreigd met de dood. “De stalker zei dat ik afscheid moest nemen, omdat het zomaar de laatste keer kon zijn dat ik mama had gezien”, vertelt de dochter van Sylvia.

Stalker achterhaald

Het is voor het team een hele opgave om achter de identiteit van de stalker te komen, zeker omdat de duizenden binnengekomen berichten werden verstuurd vanaf honderden verschillende telefoonnummers. Maar uiteindelijk is het het team van Zeeman na anderhalf jaar gelukt om de ware aard van de stalker te achterhalen. “We hebben vastgesteld dat Lonneke jouw stalker is.” Wanneer Ton dit bericht hoort, kan hij zijn oren niet geloven. Lonneke is namelijk één van zijn beste vriendinnen. “Zo, die komt wel even binnen”, zegt Ton vol verbazing.

Confrontatie

Gelukkig wil hij meewerken aan de confrontatie en helpt hij het team van Zeeman confronteert: stalkers om het plan in gang te zetten. Hij spreekt met Lonneke in een restaurant af, waar Thijs haar direct aanspreekt. “Weet je dat je een stalker bent?” vraagt hij aan Lonneke. Waarop Lonneke direct in de ontkenning schiet en doet alsof ze van niks weet. “Nee, dat ben ik gewoon écht niet”, is haar reactie.

Uit de hand gelopen

Wanneer Thijs haar verder aan de tand voelt, besluit ze om eerlijk haar verhaal te doen. “Het is gewoon uit de hand gelopen.” Maar Ton kan haar niet zomaar vergeven. “Je bedreigt gewoon kinderen. Wat bezielt je nou?” De reden voor Lonneke om haar slachtoffers zo lang te kwellen? Ze wilde kijken of er meer dan alleen vriendschap kon ontstaan tussen Ton en haar. “Ik heb echt nooit kwalijke bedoelingen gehad.”

Grote opluchting

Voor haar slachtoffers is het een grote opluchting dat ze eindelijk weten wie hen al die jaren heeft lastiggevallen. “Ik ben wel blij dat het opgelost is, maar met het resultaat was ik eigenlijk minder blij”, zegt Ton. Thijs hoopt vooral dat Lonneke hulp voor zichzelf gaat zoeken, want dit gedrag is volgens hem niet gezond.

Bron: Zeeman Confronteert