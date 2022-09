‘Beste zangers’-kandidaat Sarita Lorena vertelt over overlijden vriend: “Blijft moeilijk”

Sarita Lorena vertelt aan RTL Boulevard hoe het nu met haar gaat.

Sarita Lorena: “Het blijft moeilijk”

“Sommige dagen gaan goed, sommige dagen gaan slecht”, vertelt de zangeres met tranen in haar ogen. “Het blijft nog steeds moeilijk.” Sarita vindt het lastig om de afleveringen zonder haar vriend te kijken. “Het is natuurlijk iets wat we samen hebben besproken. Dat maakt het moeilijk, maar ik wil wil ten alle tijden het positieve van het verhaal inzien. Daarom kan ik het soms naast me neerleggen en genieten van de uitzending.”

Veel onduidelijkheid over dood vriend

Twee maanden later is er over haar vriend Siki’s dood nog een hoop onduidelijk. Het onderzoek is momenteel in volle gang. “Als ik de antwoorden krijg, en dat geldt niet alleen voor mij maar ook voor alle nabestaanden, denk ik dat het toch wel enigszins een stukje rust biedt”, zegt Sarita.

Sarita’s eigen clubtour

De komende tijd richt de zangeres zich op positieve dingen. Zo staat ze volgend jaar in Rotterdam Ahoy met Beste zangers en start ze met haar eigen clubtour.

Bron: RTL Boulevard