‘Beste zangers’ komt met een special vol oud-deelnemers en die is binnenkort al te zien

De special staat helemaal in het teken van de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en zal in december op de buis te zien zijn.

Special ‘Beste zangers’

Onder andere oud-deelnemers Henk Poort, Glen Faria, Maria Fiselier Tabitha, Jaap Reesema en Tania Kross zullen in de special te zien zijn. Anders dan in Beste zangers zullen deze zangtalenten niet in hun eentje op het podium staan. Er is ook geen hoofdgast waar de nummers voor gezongen worden. De zangers gaan duetten zingen om aandacht te vragen voor het goede doel.

KiKa

Glen Faria, Maria Fiselier en Tabitha hebben ook nog een extra rol. Zij gaan alle drie op bezoek bij een gezin waar kinderkanker onderdeel van hun leven is of is geweest. Uiteraard kan er tijdens de televisie-uitzending door de kijkers thuis gedoneerd worden aan KiKa.

Anita Meyer

De special wordt wederom gepresenteerd door Jan Smit. Normaal gesproken neemt de hoofdgast van de avond naast hem plaats, maar die is er dit keer niet. Daarom heeft Jan Anita Meyer uitgenodigd om naast hem te zitten. Dat is niet zomaar. Anita is ambassadeur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, één van de belangrijkste partners van KiKa.

Beste Zangers KiKa wordt op 8 december uitgezonden bij AVROTROS op NPO 1.

Bron: Shownieuws