‘Beste Zangers Live’ krijgt tweede editie in 2023

Line-up Beste Zangers Live

Dit jaar doen verschillende oud-deelnemers mee aan het evenement. Onder anderen Rolf Sanchez, Emma Heesters en Davina Michelle staan op het Rotterdamse podium. Eigenlijk was ook Glennis Grace toegevoegd aan de line-up, maar een paar dagen geleden werd bekend dat zij wordt vervangen door Do. Vanwege het Jumbo-incident begin februari heeft de organisatie besloten om het optreden van Glennis te schrappen.

Glennis Grace

De organisatie vond het te vroeg “om een optreden van Glennis ten volle tot zijn recht te laten komen”. Het management van de zangeres liet aan RTL Boulevard weten dat Glennis de keuze van Beste Zangers Live ‘betreurt’. Het zou voor haar ‘erg pijnlijk’ zijn dat juist het tv-programma dat zorgde voor een doorbraak in haar carrière haar optreden annuleert.

Over Beste Zangers

In Beste Zangers zingen artiesten elkaars (favoriete) liedjes, waaruit vaak verrassende optredens voortkomen. Iedere week staat een van de artiesten centraal, van wie dan een aantal liedjes in een ander jasje wordt gestoken. Voor veel artiesten is het programma de springplank van hun carrière geweest.

