Betalen de kandidaten van ‘Kopen zonder kijken’ alles zelf?

Of worden ze flink gematst? Bob onthult hoe het er achter de schermen aan toegaat.

Eind goed, al goed

“Het is een bizar programma”, geeft hij toe. “Niets gaat in overleg met de kandidaten. Het leukst is het natuurlijk als die huilend in de dakkapel staan te roepen: ‘Wat hebben we nou gekocht?’ En dat het dan toch goedkomt.” Maar al je spaargeld overhandigen aan mensen die je niet kent, is best een dingetje. Toch stromen de aanmeldingen binnen. Helemaal nu de huizenprijzen de pan uit rijzen.

Eigen budget in ‘Kopen zonder kijken’

Maar moeten de kandidaten alles zelf betalen? Of schuilt er toch een addertje onder het gras? Ja, volgens de bouwdeskundige betalen de deelnemers écht alles zelf. Ze tekenen daadwerkelijk een koopovereenkomst en ze vergoeden de kosten die gemaakt worden voor de aanschaf en inrichting. Ook als de kosten tóch wat hoger oplopen, betalen ze zelf de extra kosten. Kortom: als het budget € 500.000 is, dan steken ze dat geld ook echt in het huis.

Addertje onder het gras

Toch hebben de kandidaten wel wat mazzel. Ze betalen namelijk niet altijd de hoofdprijs voor een nieuwe keuken, bank of badkamer. “We kunnen inkopen voor een heel goede prijs en iedere aannemer vindt het leuk om mee te werken aan het programma. Ze krijgen de keuken echt voor een heel goede prijs”, legt Bob uit in de Telegraaf. “Eigenlijk kan het niet altijd voor dat geld. ‘Ik kan heel goed lullen voor spullen’, dat is een tekst van Martijn.”

Positieve reacties op ‘Kopen zonder kijken’

Heb jij het nieuwe element in Kopen zonder kijken al ontdekt? Maandagavond konden we in een nieuwe aflevering zien hoe Shannon en Cevar droomden van een ruime woning in een landelijke omgeving én die ook kregen. Kijkers lieten na de uitzending massaal weten dat ze dit koppel misschien wel het leukste stel vonden dat ooit heeft meegedaan.

