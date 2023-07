Betekent dít het einde van Chateau Meiland?

In het nieuwe YouTube-programma Open Casa van Robbert Rodenburg geeft Maxime, dochter van boegbeeld Martien, toe soms over het einde van het programma na te denken. “Ik vind Chateau maken hartstikke leuk’’, vertelt ze. ‘‘Maar het zou me niks verbazen dat er een moment komt dat wij denken van: nou joh, we vinden het wel goed.’’

Maxime geeft aan soms haar anonieme leven te missen, ondanks de mooie successen die zij en haar ouders Martien en Erica met het programma behaalden. Zo won de spraakmakende familie in 2019 de Gouden Televizier-Ring. “Het brengt inderdaad heel veel moois. Maar als het er niet was geweest, dan was ik ook heel gelukkig.”

Dezelfde lijn

Het wel of niet stoppen met het programma is volgens Meiland ‘heel afhankelijk’ van wat haar ouders willen. “Die denken daar ook over na. Wat dat betreft zitten we op dezelfde lijn. Je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt, maar je moet niet iets willen verzinnen voor de serie om maar door te gaan.’’

Op een gegeven moment is de koek op, aldus Maxime. ‘‘En dat is dan prima. Als we stoppen, stoppen we. Dat geeft dan misschien ook wel rust.’’

Chateau Meiland is sinds 2019 te zien op SBS6 en telt inmiddels acht seizoenen en vier kerstspecials. Eind augustus begint een negende reeks. Dat is bijzonder te noemen, aangezien het achtste seizoen te maken had met tegenvallende kijkcijfers. Kijkers noemden de afleveringen ‘saai en slaapverwekkend’.

