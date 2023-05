Bettina Holwerda is dolgelukkig met Jim Bakkum, maar: “Trouwen is de hel”

Op het podium in het middelpunt van de belangstelling staan? Dat is prima voor Bettina, maar privé liever niet.

Bettina Holwerda over trouwen

Voor iemand die er al niet van houdt om haar verjaardag te vieren, is trouwen al helemaal een zenuwslopende gebeurtenis. Bettina weet er alles van. Haar trouwdag is voor haar niet de mooiste dag uit haar leven.

‘Het is natuurlijk ‘not done’ om te zeggen dat m’n trouwdag niet de mooiste dag uit m’n leven was. En kijk ‘de hel’ is misschien wat dramatisch, maar dat het gewoon heel spannend was en veel en dat ik de hele dag rondliep op veel te hoge hakken en met een veel te laag, ongemakkelijk decolleté enzo’, schrijft Bettina bij het onderstaande fragment.

‘Trouwen is de hel’

Trouwen is de hel, aldus Bettina. In de podcast blikt ze terug op het moment dat ze naar het altaar moest lopen. “Ik had nog niemand gezien, mijn vader liep met me mee en mijn neefjes waren erbij.” Vervolgens schuifelt ze op een mooi doch dramatisch liedje - ‘She’s my lady’ van Donny Hathaway - met een verkrampt gezicht vanwege de opkomende tranen naar haar aanstaande.

“Hoe spannend wil je het maken als je dan voor het eerst je man ziet en je man ziet jou voor het eerst in die jurk? Je vader loopt naast je, wat ook al heel beladen en emotioneel is. Ik had volgens mij zelfs kalmerende tabletten ingenomen.”

Gelukkig getrouwd

Bettina vindt het gegeven trouwen heel mooi, maar als ze denkt aan haar trouwdag krijgt ze ‘nog steeds rode vlekken in haar nek’. ‘Daarentegen is m’n huwelijk een lot uit de loterij, dus aan die dag denk ik toch echt wel heel liefdevol terug. Ook aan alle liefde die we van iedereen kregen, daar hebben we de dag erna best een traantje om gelaten, misschien zelfs een ugly cry’, schrijft ze in het bericht.

In de serie ‘Story of my life‘ vraagt Libelle sterren het hemd van het lijf aan de hand van hun eigen Instagramfoto’s. Dit keer: musicalactrice Bettina Holwerda.