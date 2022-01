Betty White (99) stierf aan de gevolgen van een beroerte

Nu blijkt uit haar overlijdensakte dat ze stierf aan de gevolgen van een beroerte.

Betty White kreeg beroerte

De Golden girls-actrice overleed 17 dagen voordat ze 100 jaar zou worden. Zes dagen voor ze overleed kreeg ze een beroerte. Een beroerte kan zorgen voor blijvende hersenbeschadiging, maar Betty gedroeg zich volgens bronnen nog steeds ‘alert’.

Oorzaak van overlijden

Het zou gaan om een ‘lichte beroerte’ waar de actrice niet veel last van had. Toch was het de plotselinge verstoring van de doorbloeding in haar hersenen waardoor ze stierf. Ze overleed thuis in haar slaap.

Documentaire

Tien dagen voor haar dood nam Betty een video op waarin ze haar fans bedankt. Deze video is onderdeel van de documentaire Betty White: a celebration, over het leven van de actrice en komt binnenkort uit.

Bron: De Telegraaf